Angelina Jolie y Brad Pitt podrían retrasar su boda por falta de damas de honor

Aunque Angelina Jolie y Brad Pitt son una de las parejas más queridas y envidiadas del panorama celebrity, parece que su ‘vida perfecta’ no es tan perfecta. Y es que según han desvelado algunos medios estadounidenses, los tortolitos podrían verse obligados a retrasar su boda porque no encuentran damas de honor.

Esto se debe a que la actriz no tiene muchas amigas, tal y como ha admitido en varias ocasiones. “No tengo muchas amigas en el cine. No soy muy sociable y no hago cosas con mis amigas. Soy de estar en casa”, aseguró a la revista ‘Marie Claire’.

Al no encontrar quién haga de dama de honor, se rumorea que podrían estar esperando a que su hija Shiloh sea lo suficientemente mayor como para poder hacer de dama de honor de su madre.