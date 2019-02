Así se quedó Angelina Jolie tras enterarse de que Brad Pitt acudió al cumpleaños de Jennifer Aniston

Jennifer Aniston se convirtió en la auténtica protagonista del fin de semana. La actriz celebró una increíble fiesta por su 50 cumpleaños donde reunió a un sinfín de invitados.

Pero si hubo un invitado que llamó especialmente la atención ese fue su ex Brad Pitt. Parece que tras su divorcio de Angelina Jolie, Brad y Aniston han conseguido enterrar el hacha de guerra y ahora mantienen una estupenda relación.

Una invitación que no sabemos si pilló por sorpresa a Pitt, pero a la que ha dejado completamente sorprendida ha sido a Angelina. Así lo ha revelado una fuente cercana a la actriz al portal de noticias HollywoodLife.com: "Angelina está sorprendida de que Brad haya ido a la fiesta de cumpleaños de Jennifer. Ella era consciente de que estaban nuevamente en contacto, pero no se dio cuenta de que habían vuelto a acercarse tanto. Esto conlleva muchas emociones difíciles para Angelina, pero no está pensando en ello. Ella sabe que no hay nada que pueda hacer al respecto y está intentando no focalizar su energía en eso".