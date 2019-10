En la premiere de 'Maléfica'

Angelina Jolie y Brad Pitt pusieron fin a su matrimonio hace algo más de tres años, aunque su divorcio no ha sido un proceso nada fácil, sobre todo en lo que respecta a la custodia de sus seis hijos. Y es que parece que incluso entre el mayor de ellos, Maddox, quien acaba de empezar la universidad, y su padre, no hay buena relación. Todo lo contrario a lo que ocurre con Angelina, a quien todos adoran y no han dudado en acompañar a la premiere de la secuela de 'Maléfica'. ¿Quieres ver lo mayores que están? ¡Aquí te dejamos el vídeo de la familia posando ante los medios durante la premiere!