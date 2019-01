Así ha reaccionado Angelina Jolie tras enterarse de que Brad Pitt y Charlize Theron están juntos

Después de que varios medios hayan asegurado que Brad Pitt y Charlize Theron han comenzado a salir juntos, todos esperábamos saber cuál iba a ser la reacción de la exmujer del actor, Angelina Jolie.

Según revela el portal de noticias HollywoodLife.com, está "triste y molesta". Y es que según recoge este mismo tabloide, Charlize no es del agrado de Angelina: "Angelina nunca ha sido demasiado afectuosa con Charlize. Ella está molesta de que Brad haya buscado una relación con alguien que él sabe que no le gusta a su ex esposa".

Pero parece que de momento Angelina puede respirar tranquila porque este mismo portal también asegura que Brad y Charlize no están juntos y su supuesta relación no ha sido más que un rumor.