Angelina Jolie bloquea el número de teléfono de Brad Pitt

"Está completamente devastado, destrozado y fuera de sí". Con estas palabras define una fuente a varios medios estadounidenses el estado emocional de Brad Pitt tras conocer la demanda de divorcio interpuso Angelina Jolie el pasado 15 de septiembre, tan solo un minuto antes que cerraran los juzgados. La actriz está haciendo todo lo posible para no mantener ningún tipo de contacto de su ex, desde no seguir adelante con al película 'África' hasta mudarse a Malibú, pero ahora ha dado un paso más y ha decidido bloquear a Pitt en su teléfono móvil.

De esta manera, el protagonista de 'Troya' no puede enviar mensajes ni llamar a su todavía mujer por lo que la comunicación con sus hijos le es muy complicado. La actriz no está dispuesta a concederle la custodia compartida a Pitt y después de conocer esta información, no sabemos si también cumplirá el régimen de visitas al que tiene derecho el actor.

El actor llevaría doce días sin ver a sus vástagos, hecho que está molestando mucho al intérprete y más sabiendo a la investigación que está sometido por el FBI tras una supuesta agresión física y verbal a sus retoños en un avión privado. La separación de Brangelina no solo ha sorprendido a todos sus seguidores sino también al propio protagonista que "todavía estaba dispuesto hacer todo lo posible por salvar su matrimonio y no sabía que Angelina ya había renunciado a luchar", afirma una fuente cercana a la expareja.