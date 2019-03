Angelina Jolie no asistirá a la promoción de su nueva película 'Unbroken' por sufrir varicela

A través de un vídeo publicado en el canal oficial de Universal en Youtube, Angelina Jolie ha explicado por qué se va a tener que ausentar de la promoción de su nueva película, 'Unbroken'. El motivo no puede ser más comprensible y es que la bellísima actriz ¡tiene la varicela!

En el clip Angelina viste una camiseta de tirantes blanca, que deja al descubierto su cuello y parte de los brazos, por lo que podemos observar claramente los síntomas más característicos de esta infección viral: los granitos. ¡Pobre Angelina!

La esposa de Brad Pitt asegura que empezó a sentirse mal hace unos días hasta que descubrió que tenía varicela y los picores se le extendieron por todo el cuerpo. Angelina también comentó: "Permaneceré en casa y os echaré mucho de menos. No me lo creo...pero así es la vida". Con lo contagiosa que es esta enfermedad, sólo esperamos que no se le pegue ninguno de sus seis hijos, ni a su sexy 'maridito' Brad.