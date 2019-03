Angelina Jolie a Jennifer Aniston: "te deseo lo mejor"

Angelina Jolie ha escrito una carta a su ‘archienemiga’ Jennifer Aniston. Y no, no se trata de una nueva lanza en el enfrentamiento que mantienen desde hace años, si no de todo lo contrario. La actual pareja de Brad Pitt quiere terminar con la pésima relación con ‘Jen’ y por eso le desea lo mejor en su vida.

Jolie quiere acabar “con las malas energías” que rodean su vida y ha empezado por zanjar sus rencillas con la actriz de ‘Friends’.Según la guapa de Hollywood: “me ha llevado mucho tiempo conseguir el valor, pero ha llegado a buen puerto y quiero dejar el pasado atrás”.

Cuando Aniston ha recibido la carta, lo primero que ha pensado es que se trataba de una broma de mal gusto; pero cuando ha visto que la nota era sincera “se ha quedado en estado de shock”, según explica un allegado de la actriz al periódico National Enquirer.

Angelina va más allá y le dice a Jen que “será una madre estupenda y que está en la edad y el momento de su vida perfectos para tener a su primer hijo". Parece que la actriz de ‘Salt’ ha olvidado todos esos ‘ataques de celos’ provocados por la buena relación entre Brad y ‘Jen’. ¿Veremos pronto a las nuevas amigas disfrutando de una tarde de compras?