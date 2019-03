Ana de Armas regresa a España

Ana de Armas ha hecho las maletas y ha regresado a España. La intérprete ha aterrizado junto al equipo de su nueva película 'Blade Runner 2049', con Ryan Gosling incluido, en Barcelona para presentar su nuevo film en la feria internacional CineEurope.

Un regreso en el que la actriz cubana ha posado en el Photocall como una auténtica estrella hollywoodiense.

Una presentación donde Ana se lo pasó de maravilla junto a sus compañeros como hemos podido comprobar a través de su cuenta personal de Instagram.

Ana también ha aprovechado esta visita a España para presentar la secuela de 'Jumanji: Welcome to the jungle' junto a Jack Black y Nick Jonas con quienes la hemos visto disfrutar de la noche de Barcelona.

¡Cómo triunfa Ana de Armas en Hollywood!