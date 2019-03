Ana de Armas, Kellan Lutz, Nikki Reed o Nicole Kidman son algunos de los muchos famosos que no han faltado al Festival de Cine de Sundance 2015

BIEN ABRIGADITOS FRENTE AL FRÍO, NO FALTAN A SU CITA

El Festival de Cine de Sundance 2015 está reuniendo durante estos días a un inmeso número de celebrities que no faltan a esta cita. Paseando por las calles de Park City en Utah, posando en el photocall y presentando películas, esta cita cinematográfica no deja de reunir a más y más caras famosas. De Ana de Armas a Nicole Kidman, pasando por Kellan Lutz, Ryan Reynolds, Nikki Reed, Brad Pitt o James Franco, el caso es que este festival no se lo quiere perder nadie.