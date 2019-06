El vídeo con el que Amy Schumer demuestra lo duro que puede resultar un embarazo

Amy Schumer ya tiene a su bebé en brazos y no puede ser más feliz, sin embargo, la experiencia del embarazo ha sido una de las aventuras más duras de su vida, y así lo ha plasmado en un documental titulado 'Thank You For Your Consideration'.

La cómica sufrió de hypermesis gravídica durante su embarazo, una dolencia que provoca vómitos intensos y persistentes, lo cual convirtió la etapa de gestación, según califica ella misma, en algo de todo 'menos glamuroso'. Y así puede verse con claridad en uno de los últimos vídeo-tráilers que ha compartido en Instagram donde se braga mientras vomita.

Sin duda, ha dejado claro que el documental no es apto para estómagos sensibles, aunque no es la primera vez que la actriz habla sobre la maternidad y su forma de afrontarla. Amy ya se ha atrevido a posar con el sacaleches e incluso sentada en el váter justo después de dar a luz.

Una cara de la maternidad que no todas se atreven a compartir...