Amy Schumer no tuvo reparos en hablar de su tampón durante la alfombra roja de los Premios Emmy 2016

La resaca de la 68º edición de los Premios Emmy nos está dando grande momentos. La declaración de amor Sarah Paulson, el flirteo de Tom Hiddleston y Priyanka Chopra. Pero no han sido los únicos, Amy Schumer protagonizó una divertida anécdota en la alfombra roja cuando la presentadora Giuliana Rancic le preguntó de qué diseñador iba vestida. Pero la actriz no solo incluyó la firma del traje y los complementos: ¡también del tampón que llevaba!

"Llevo un vestido de Vivienne Westwood, zapatos de Tom Ford y un tampón de la marca O.B". Lo cierto que en un primer momento Rancic no supo cómo reaccionar pero después no tuvo reparos en marcase unos pasos de baile junto a la actriz. Pero no ha sido el único instante que ha revolucionado las redes sociales. La presentadora tuvo que soportar las respuestas irónicas de Jerry Seinfeld que después de 18 años sin acudir a la gala de los Emmy, esta vez, ha decidido volver.

Cuando Rancic le preguntó al cómico si solía ver las repeticiones de sus show, Jerry humilló a la presentadora contestado de la siguiente forma: "¿Alguna vez sacas tu anuario de la secundaria? y piensas, ¡Eso era genial! ¡Déjame regresar y revivir esos cuatro años!". A pesar del intento de Giuliana de salir del paso soltando alguna falsa carcajada, las redes sociales ya habían hecho viral la incómoda entrevista.