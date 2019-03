Amy Schumer se pelea con un fan en Twitter después de fotografiarse con él

Aunque Amy Schumer comenzaba la semana con mucho que celebrar, tras premiada en los Critics' Choice Awards 2016 como mejor actriz de comedia por 'Y de repente tú' y el premio MVP, la actriz no acabó la noche como esperaba.

Y es que tras posar con uno de sus fans sobre la alfombra roja de los premios, Jackson Murphy (un joven reconocido crítico de cine de 17 años), y después de que este subiese la instantánea a Twitter bajo el comentario: "Pasamos la noche con Amy Schumer. Ciertamente no es la primera persona en escribir esto".

Un comentario que no sentó nada bien a la actriz, quien no tardó en responder y mostrar su enfado a través de las redes por este tuit. Amy le acusó de sexista, además de reprocharle por qué la estaba tratando como a una "puta".

Minutos después, el joven Jackson Murphy no dudó en disculparse reconociendo que no había estado acertado en su tuit: "Sinceramente, pido disculpas por el tuit que he publicado anteriormente. Yo no soy un comediante y no fue divertido. Sinceramente pido disculpas. Pensé que te gustaría la broma".