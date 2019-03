Amy Schumer estuvo a punto de morir a manos de una de sus exparejas

Amy Schumer acaba de lanzar su novela ‘The girl with the lower back tattoo’ en la que ha relatado varios pasajes de su vida amorosa. Y es que la polifacética actriz y humorista no ha tenido mucha suerte en lo que a asuntos del corazón se refiere, tal y como ella misma relata a través de las páginas de su libro.

Especialmente recuerda con detalle la turbulenta relación que vivió con 20 años. Su entonces pareja era muy agresivo, siempre criticaba su aspecto físico y la agredía siempre que discutían. “Cogió un cuchillo carnicero de un cajón. En ese momento estaba segura de que iba a matarme”, escribe Amy.

Lamentablemente esta no ha sido la única experiencia traumática que ha vivido, puesto que perdió su virginidad a los 17 años asaltada cuando dormía: “No me preguntó primero, lo hizo sin besarme antes, sin mirarme a los ojos. No se preocupó de confirmar si estaba despierta”, cuenta Amy sobre el chico con el que salía en ese momento.

Pero afortunadamente en la actualidad Amy es feliz junto a Ben Hanisch, al que conoció a través de una aplicación para ligar y que no forma parte del mundo del espectáculo.