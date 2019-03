Amy Schumer confiesa que no se siente una "talla grande"

Aunque Amy Schumer siempre ha demostrado ser una actriz que ama su cuerpo 'curvy', la actriz ha entrado en polémica con la revista Glamour después de que el magazine incluyera a la intérprete en su edición especial dedicada a mujeres de tallas grandes. Una lista en la que también están incluidas celebrities como Adele, Melissa McCarthy y Ashley Graham.

Este ranking no ha sentado nada bien a Amy que ha decidido enfrentarse a la publicación a través de la red. Y es que aunque en el amplio texto que ha publicado afirma que no hay nada malo en ser talla grande, ella no se siente identificada dentro de esta lista.

"Creo que no hay nada de malo en ser talla grande. Son mujeres sanas y hermosas. En Estados Unidos una talla grande es 16 (48 en España). Yo estoy entre la 6 (40) y la 8 (42). Glamour me puso en su edición de tallas grandes sin preguntarse o avisarme y no se siente nada bien. ¿Las chicas ven mi cuerpo pensando que es una talla grande?, ¿Qué piensan?", confesaba la actriz en su cuenta personal de Instagram.

Ante esto la revista Glamour no ha tardado en salir en su defensa a través de una serie de tuits: "Primero que nada, amamos a Amy, y nuestros lectores también, razón por la cual la pusimos en la portada de Glamour el año pasado. La línea editorial de esta edición especial –que está dirigida a mujeres talla 12 y más– simplemente dice: 'Mujeres que nos inspiran', pues creemos que su claro mensaje sobre la aceptación de su cuerpo es inspirador. La edición no la describe a ella como talla grande. Sentimos si la ofendimos en algún sentido".

Tras estas declaraciones, la actriz recibió un sinfín de comentarios de apoyo en las redes que quiso agradecer publicando un vídeo de ella volando una cometa en la playa en bikini.