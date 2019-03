Amy Adams y Henry Cavill se rodean de estrellas en la premier de ‘Man of Steel’

KEVIN COSTNER Y RUSSELL CROWE TAMPOCO FALTARON A LA CITA

La nueva entrega de Superman, ‘Man of Steel’, está a punto de estrenarse en nuestro país pero antes, como no, la ciudad de Nueva York ya ha disfrutado de su estreno. Sus guapísimos protagonistas, Amy Admas y Henry Cavill no faltaron a la cita y desplegaron toda su belleza y arte por la ‘alfombra negra’ del Alice Tully Hall de Nueva York, acompañados de Kevin Costner y su esposa, Christine Baumgartner.