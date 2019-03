"Sí, mi amor", la única frase que Chris Hemsworth sabe decir en castellano

A pesar de que la diferencia lingüística puede ser una ventaja cuando las cosas se ponen tensas en una discusión de pareja, el caso de Chris Hemsworth llega hasta el extremo. Y es que, después de cinco años de matrimonio con Elsa Pataky, el actor solo sabe decir una frase en castellano que él mismo ha llamado "(frase) anti problemas".

"He aprendido una frase muy importante en español que ayuda a calmar las cosas: 'Sí, mi amor'. Decir eso es suficiente para tranquilizar las cosas cuando estamos teniendo uno de esos momentos marido-mujer", ha confesado el actor en una entrevista para la revista Sorted.

A pesar de todo, aprender castellano es una de las asignaturas pendientes del australiano y uno de los retos que se ha propuesto para los próximos años. Y motivos para hacerlo no le faltan. Su hija mayor, India Rose, es completamente bilingüe y los mellizos van por el mismo camino. "Me da miedo que un día mi mujer y mis hijos hablen mal de mí a mis espaldas en español y yo no tenga ni idea de qué están diciendo […]. Me va a tocar mejorar mi nivel de español", comentó entre risas el actor en la edición alemana de la revista Glamour.