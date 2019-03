El amor imposible de George Craig y Emma Watson

Emma y George se conocieron cuando los dos eran modelos para la firma Burberry. Desde entonces han entablado una bonita amistad. Se les ha visto en varias ocasiones juntos. Por ello, se ha especulado que tengan una relación.

George ha afirmado que si la situación se relajase le gustaría ser la pareja de Emma. “En un mundo ideal, al menos para mí, sería fantástico si pudiéramos estar juntos pero no podemos”.

Emma no ha comentado nada al respecto. Pero lo que está claro es que George no quiere perderla. “Es una persona increíble y lo que me importa es no perderla como amiga”, ha explicado. Así que de momento, la pareja se tiene que conformar con una bonita amistad.