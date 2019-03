Una amiga de FKA Twigs llama a Kristen Stewart lesbiana en Instagram

La amiga de la prometida de Robert también insulto a los fans de 'Crepúsculo'

Los fans de 'Crepúsculo' se han enfrentado contra una amiga de la prometida de Robert Pattison, FKA Twigs. Resulta que los 'fieles' de Kristen Stewart y Robert no aceptan que los actores hayan roto de forma definitiva. Por ese motivo los fans crearon una cuenta de Instagram donde suben continuos montajes de ambos. Y aunque FKA Twigs no se ha pronunciado al respecto, sí lo ha hecho una amiga suya, que no ha dudado en insultar a los seguidires por las redes sociales. Y además, de paso, llama a Kristen lesbiana ¡Qué fuerte!