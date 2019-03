Las amenazas de Scott Disick a su ex Kourtney Kardashian

Parece que Scott Disick no puede olvidar a su ex Kourtney Kardashian a pesar de mostrarse más enamorado que nunca con su novia, la modelo Sofia Richie. Kourtney declara en el nuevo tráiler del capítulo del show de 'Las Kardashian' que el Lord está amenazando a su novio Younes Bendjima.

La hija de Kris Jenner ha mostrado algunos de los mensajes que le ha mandado Scott: "Tu amiguito va a recibir unos golpes", ha dicho en el tráiler. Tras estos avisos, Kourtney ha reflexionado y tiene más claro que nunca que quiere alejar de su círculo a su ex para que deje de llamarla constantemente.

A pesar de ello, la mayor del clan se ha mostrado interesada en el estado de salud de Scott pero ha reconocido que no puede hacer nada al respecto: "Hemos estado en lo mismo y si pudiera hacer algo por ayudar a Scott -de su situación y de sus adicciones- lo haría sin dudarlo, pero he descubierto que se escapa de mi control y lo he aceptado", ha declarado Kourtney.

¿Cómo se estará tomando todo esto Sofia Richie?