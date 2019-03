Amber Heard pide una orden de alejamiento contra Johnny Depp por violencia doméstica

No corren buenos tiempos para Johnny Depp. La semana pasada el actor y Amber Heard anunciaban su separación, y poco después fallecía también su madre. De hecho, su representate publicaba un comunicado en People en el que decía: "Dada la brevedad del matrimonio y la trágica pérdida de su madre hace sólo unos días, Johnny no responderá a ninguna de las historias malintencionadas, a los rumores y a las mentiras que se han venido publicando sobre su vida personal. Lo único que espera es que la disolución de tan breve matrimonio se lleve a cabo cuanto antes".

Pero la cosa ha ido a peor. Este fin de semana Amber interponía una demanda contra su ya ex marido por violencia de género. De hecho, la actriz acudía al juzgado con marcas en el rostro ya que, al parecer, Johnny le habría lanzada el teléfono a la cara.

De esta forma, un juez de Los Ángeles ha dictado una orden de alejamiento por la que Depp no podrá acercarse a menos de 100 metros de Heard. Por el momento, el exitoso intérprete no se ha pronunciado al respecto, pero sí lo ha hecho su ex pareja, Vanessa Paradis: “Es sensible y amoroso, no golpearía a una mujer”.