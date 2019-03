Amber Heard incumple su promesa con las asociaciones de defensa de las mujeres maltratadas

Amber Heard y Johnny Depp pusieron fin a su relación, en la que, según declaró la actriz, sufría malos tratos de manos de su pareja. Aunque muchos no creyeron su versión, ella se involucró mucho con el problema al que se enfrentan miles de mujeres cada día. Aseguró que donaría el dinero obtenido tras el acuerdo al que llegó con Depp a las asociaciones en defensa de las mujeres maltratadas. Un total de 7 millones de dólares que nunca llegaron a manos de las dos asociaciones que ahora ponen en duda su testimonio.

Al mismo tiempo, la actriz ha publicado un vídeo entre lágrimas apoyando a las mujeres, hombres y niños que sufren esta lacra. Un vídeo cuya labor consiste en concienciar a la sociedad para que denuncien que emociona a la actriz, hasta el punto de no poder contenerse y romper a llorar. "Tengo una oportunidad única de decirle a otras mujeres que las cosas no tienen por qué ser así. No tienes que estar sola. No estás sola", explica la actriz en el discurso.

Pero pocos la creen. Desde el primer momento se dudó que Depp pusiese la mano encima a Heard, pero los hechos acontecidos posteriormente levantan aún más sospechas que ponen en duda el testimonio de Amber. Pues la actriz ha compartido el vídeo apoyando a las mujeres maltratadas justo después de que TMZ informase del incumplimiento de la promesa de la actriz. Las dos asociaciones a las que aseguró destinar el dinero recaudado tras la ruptura han perdido el rastro de los 7 millones de dólares que la actriz ya tiene en su cuenta.