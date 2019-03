Amber Heard estuvo casada en secreto con su exnovia Tasya Van Ree

Según ha revelado el periódico The Mirror, Amber Heard podría haber estado casada con Tasya Van Ree antes de pasar por el altar con Johnny Depp. Aunque cuando contrajeron matrimonio, no era legal que dos personas del mismo sexo se casasen, la pareja hizo todo lo posible porque la unión fuese oficial. Además, el medio asegura que ha visto los documentos que comprueban su información.

En 2008, cuando todavía no era legal el matrimonio homosexual en California, Amber Heard decidió cambiarse sus apellidos por los de su entonces chica y alegó que eran una pareja doméstica para que el proceso se pudiese formalizar. Hasta 2013 no se aprobó el matrimonio gay en este Estado. Aunque se casaron en 2011 en Nueva York, la pareja decidió no legalizar su unión. Pero Heard continuó con los apellidos de Taysa hasta 2013, tres meses después de que se comprometiera con Johnny Depp consiguió volver a sus apellidos de soltera.

Ahora, la actriz ha interpuesto una demanda al intérprete donde le acusa de violencia doméstica, tanto física como verbal. La hija de Depp, Lily-Rose, no ha dudado en denfender a su padre de las acusaciones así como su ex Vanessa Paradis ha hecho lo mismo a través de una emotiva carta.