Amanda Seyfried revela que sufre una enfermedad mental

Amanda Seyfried se ha sincerado para la revista Allure. La actriz se ha mostrado más franca que nunca y ha hablado sobre la enfermedad mental que padece.

La intérprete ha revelado que sufre un trastorno obsesivo-compulsivo, una enfermedad que le fue diagnosticada con 19 años.

Desde esa edad la intérprete toma medicamentos para paliar los efectos que provoca dicho trastorno como pensamientos intrusivos, recurrentes y persistentes, que producen inquietud, temor y preocupación, así como conductas repetitivas que suelen calmar dicha ansiedad.

Seyfried ha confesado que este trastorno le fue diagnosticado después de acudir al médico pensando que tenía un tumor en la cabeza.

Además la intérprete ha querido concienciar sobre la importancia de tratar este tipo de enfermedades como cualquier otro tipo de enfermedad haciendo hincapié en la importancia de ser constante con la medicación: "Estoy tomando Lexapro, y nunca podré dejarlo. He estado tomándolo desde que tenía 19 años, por lo que ya son 11 años. Estoy en la dosis más baja. No veo el punto de dejarla. Se trate de un placebo o no, no quiero correr el riesgo. ¿Y contra qué estás luchando? ¿Sólo el estigma de usar una herramienta? Una enfermedad mental es una cosa que la gente incluye en una categoría diferente, pero no creo que así sea. Se debe tomar tan en serio como cualquier otra cosa".