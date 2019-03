Amanda Seyfried: look mojado, natural 'and fresh'

Está claro que estamos acostumbrados a ver a Amanda Seyfried de otra guisa, es decir, con vestidazos, hiper maquillada, pelazo rubio... Pero cuando no está sobre la alfombra roja, pues se muestra tal cuál es como cualquier humana terrenal.

Y es que una no puede estar siempre como si cada día fuera la noche de los Oscar. Está claro que la rubia pierde porque, a ver, no es lo mismo cuando una se 'engalana' que cuando va de andar por casa. Pero oye, ella ya ha demostrado que guapa es para rabiar. Si no que se lo digan a su chico Ryan Phillippe que seguro que se muere por sus huesos la pille de la manera que la pille.

Aquí la vemos de lo más 'fresh', con un look un tanto mojado pero es que se ve que la chica tenía prisa y no le daría tiempo a pasarse el secador por el pelo. Aún así, ¡viva la comodidad y lo natural! Que cuando una no tiene tiempo para 'acicalarse' y todas esas cosas, pues va como mejor le viene, ¡y punto!

Lo que no nos gusta tanto es ese gesto de la caraen plan 'que te den'. ¿Se habría levantado con un mal día? ¿Estaría pensando en lo bien que seguiría durmiendo en su camita? ¿O tendría su momento 'All Bran'?