Amanda Seyfried se liga a un ex de Penélope Cruz, el actor Josh Hartnett

TRAS SU RELACIÓN CON RYAN PHILLIPPE

Es una de las niñas monas de Hollywood y parece que eso también le sucede en el amor, porque son muchos los que caen a sus pies. Aunque aseguraba que no tenía "energía" para enamorarse, Amanda Seyfried parece que vuelve a estar enamorada y no de cualquiera, sino de un ex de nuestra Penélope Cruz...