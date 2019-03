Amanda Seyfried y Justin Long rompen su relación tras dos años juntos

Ser una de las parejas más queridas y unidas de Hollywood no ha sido suficiente para mantener a Justin Long y Amanda Seyfried juntos. Los actores han puesto fin a sus más de dos años de amor y convivencia como consecuencia de la distancia que se ha interpuesto entre ellos como resultado de las largas jornadas de trabajo en los rodajes. "No se debe a terceras personas, sino a un distanciamiento", ha confirmado una fuente cercana a la ex pareja ante los incesantes rumores.

Amanda ha sido la responsable de la decisión de poner tierra de por medio, hecho que ha dejado a Justin completamente devastado. El actor no se esperaba que la intérprete de 'Los Miserables' fuese a poner fin a su relación, más aún cuando él esperaba que su idilio terminase en boda pronto.

El romance entre Seyfried y Long comenzó en verano de 2013, cuando la intérprete se empeñó en conocer al actor porque le parecía muy simpático y gracioso. Después de un tiempo escribiéndose y dejándose mensajes a través de las redes sociales, Amanda y Justin comenzaron la relación que durante un tiempo les ha hecho muy felices.