Amanda Seyfried cambia de look radicalmente

Radical. Así ha sido el cambio que ha protagonizado Amanda Seyfried después dejar atrás su melena rubia ondulada que tanto le caracterizaba. Aunque ya no la tenía tan larga como cuando se dio a conocer, la actriz ha decidido cortar aún más su pelo y cambiar el tono de un extremo a otro. ¡Ahora es morena! Además por si fuera poco, la intérprete también ha optado por ponerse flequillo.

Todavía no sabemos si se trata de exigencias del guion o no, pero Amanda ha compartido su nuevo look capilar a través de Instagram publicando dos fotos la vemos junto a su mascota. A través de miles de comentarios, sus seguidores han querido piropear a la intérprete aunque prefieren su melena rubia: "¿Es tu nuevo pelo? Pero sigues estando guapa?" o "Me gusta más tu pelo rubio pero estás guapa", son algunos de los mensajes que se pueden leer en su perfil de Instagram.

En 2011, Seyfried protagonizaba junto a Justin Timberlake la película 'In Time' donde una peluca simulaba un peinado parecido al que lleva ahora. Esta es la primera vez que la actriz se atreve a abondar su melena rubia de manera real.