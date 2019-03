Amanda Bynes vuelve a Twitter para aclarar la polémica sobre su compromiso

Amanda Bynes retoma la actividad en su cuenta de Twitter después de seis meses para poner fin a una gran polémica. Hace unos días un perfil en la misma red social que publica en nombre de la actriz, enloquecía a sus fans anunciando su compromiso con su novio Matt. Esto generó tal revuelo, que Bynes ha mandado un mensaje por las redes sociales para desmentirlo.

"No soy @persianla27. No me voy a casar y no estoy embarazada. No entiendo por qué Twitter no suspende @persianla27" escribió en el primer tuit que publicó después de seis meses inactiva en la red sociales. Al que añadió: "Les he pedido repetidas veces. Esta cuenta continúa haciéndose pasar por mí, abusando, y Twitter necesita suspenderla". Un día después de estos dos mensajes, volvió a las redes sociales y publicó: "Repito: no soy @persianla27. Ella entró en mi Instagram privado de alguna manera y tomó todas mis fotos y vídeos".

Pero no ha sido la única que ha querido desmentirlo. Su abogado David A. Esquibias informó a E!News que: "Amanda no está comprometida ni embarazada, y esa no es su cuenta de Twitter". Y es que, después de hacer público su matrimonio, la misma cuenta de Twitter anunciaba su embarazo: "Feliz día de San Valentín. En la oficina del ginecólogo con Matt para ver si de verdad estoy embarazada. Las pruebas caseras dicen que lo estoy pero necesito una segunda opinión". Parece que el usuario que se está haciendo pasar por Bynes no se cansa.

Mientras tanto, todo parece indicar que a Amanda la vida le sonríe: "A ella le va genial. Está feliz y saludable, emocionada por el futuro", comentaba el abogado familiar el año pasado con motivo de su 30 cumpleaños.