Amanda Bynes regresa a Twitter y lo hace con un autorretrato y un mensaje de superación

Después de pasar unos meses desaparecida, Amanda Bynes ha vuelto a dar señales de vida en su cuenta de Twitter. La actriz que fue diagnosticada de bipolaridad y esquizofrenia parece que está resurgiendo de sus cenizas.

Amanda compartía ayer en su red social un autorretrato dibujado a mano, con un mensaje muy claro: "Hey mis amores, ¡Aquí hay un dibujo que hice! ¡Os quiero!". La actriz se esta recuperando y lo quiere compartir con todos sus seguidores, ¡es genial!

Después de que un juez decidiera su retirada a un centro psiquiátrico, una fuente confesó a E! Noticias que la actriz "lo está haciendo muy bien y está muy sana. Ella se está centrando en la lectura, yoga y volver a conectar con su familia. Ella está tratando de vivir una vida más equilibrada".

Después de haber sido detenida bajo la influencia de sustancias, la actriz tuvo más problemas psiquiátricos hasta que reveló: "Estoy en la medicación y estoy viendo a mi psicólogo y psiquiatra semanalmente, así que estoy muy bien. No estoy viviendo con mis padres yo no estoy obligado legalmente. Mi abogado dijo que si cumplo con los tribunales y tomo mis medicinas y veo a mi psicólogo y psiquiatra semanalmente entonces voy a tener no conservada. Gracias a Dios". Pocas veces ha sido vista en su ciudad, de momento quiere seguir recuperándose en el anonimato.