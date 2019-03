Amanda Bynes reaparece en las redes sociales con un aspecto muy saludable

Y hasta ahora no había vuelto a manifestarse por las redes sociales. El pasado domingo ha compartido una imagen en su cuenta de Twitter donde posa junto a una amiga al lado de unos grandes jarrones con flores coloridas, acompañado de un mensaje donde se puede leer: " Parándonos a oler las flores en un domingo maravilloso ". Lo más sorprendente ha sido el saludable aspecto con el que aparece , que no tiene nada que ver con las imágenes que hemos visto de ella en los últimos años.

La última vez que Bynes se manifestó por las redes sociales fue para esclarecer una polémica . Al parecer, un perfil falso que se hacía pasar por ella difundió información de su vida privada que no era cierta, llegando a afirmar que estaba embarazada y planeando su boda, y ella quiso esclarecer la polémica publicando unos tuits en su perfil oficial.

Stopping to smell the flowers on a gorgeous Sunday! pic.twitter.com/4xINyMCwPp