Amanda Bynes: "Me han diagnosticado transtorno bipolar y maníaco depresiva"

DESPUÉS DE HABER SIDO INGRESADA EN UN CENTRO PSIQUIÁTRICO

Amanda Bynes ha revolucionado las redes sociales con unos sorprendentes comentarios en los que habla de sus problemas médicos y declara que es bipolar y maníaco depresiva. Una noticia que ha dejado a todos sus seguidores de piedra y que sale a luz tan sólo 20 días después de que la actriz tuviese que ser ingresada en un hospital psiquiátrico de Pasadena. Sus padres, Lynn y Rick Bynes, continúan luchando por su custodia, algo que no ha gustado mucho a la actriz que escribía: "No estoy viviendo con mis padres, no estoy obligada legalmente".