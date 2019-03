Amanda Bynes es fotografiada durmiendo en un sofá de un centro comercial

La historia de Amanda Bynes sigue ocupando las portadas. La actriz estadounidense ha sido pillada durmiendo en un sofá en medio de un centro comercial de Los Ángeles, así la han fotografiado varios medios internacionales.

"No me han dado dinero para pagar un hotel, así que he estado quedándome en casas de amigos, pero anoche no pude dormir lo suficiente, por lo que me quedé dormida en un sofá del Beverly Centre", escribió la joven actriz en Twitter.

Amanda sigue denunciado a sus padres a través de las redes sociales, y es que asegura no tener dinero ni para pagarse un hotel.

"Odio a mis padres por no haberme dado dinero todavía para un hotel. ¿Qué es lo que les pasa? Mi abogado está trabajando para conseguir que les quiten mi custodia legal, porque no merecen tener control sobre mi dinero", aseguró Bynes.

Amanda abandonó el centro psiquiátrico la semana pasada, la joven actriz ha sido diagnosticada de transtorno bipolar y maníaco depresiva y tiene que seguir en tratamiento. Su tutela está en manos de los médicos y seguramente sea otra persona especializada en tratar con personas con este tipo de enfermedades quien se ocupe y administre su dinero.