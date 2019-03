Amanda Bynes se confiesa en su primera entrevista en cuatro años

Amanda Bynes era una de las actrices de moda y con mayor proyección tras darse a conocer como estrella Nickelodeon, pero al llegar a la edad adulta su vida dio un vuelco y empezó a meterse en muchos líos.

Problemas con la justicia, infracciones al volante, drogas, alcohol, dos supuestos atropellos y huidas, multas, la pérdida del carnet de conducir y un sinfín de polémicas a través de las redes sociales, este ha sido el curriculum de Amanda Bynes en los últimos años.

Pero, parece ser que la promesa de la interpretación ha dado un vuelco a su vida y ha reaparecido en su primera entrevista en cuatro años.

Bynes ha estado hablando con Diana Madison en el programa 'The Lowdown' donde ha confesado que lleva tres años sobria y ha hablado de las grandes polémicas que protagonizó en el pasado.

Pero, antes quiso desvelar cómo es su nueva vida revelando que está estudiando y ha dejado atrás su etapa más dura: "Voy a la escuela, a la escuela de moda FIDM. Y la amo. Aprendí a coser, a hacer patrones. Quiero comenzar una línea de ropa en el futuro, así que FIDM me ayuda con eso. Además hago senderismo, spinning y alimento a los desamparados".

También apunta que le encantaría retomar su carrera artística y no descarta hacer algo como actriz: "Sí extraño la actuación, tengo una sorpresa que contarles: volveré a actuar", dijo Bynes. "Quiero hacer televisión. Quizás algunas participaciones como invitada en shows de los que soy fan. Y, en el futuro, quizás un show donde seré la protagonista. Eso espero".

Después se enfrentó a sus fantasmas del pasado y hablo sin tapujos de sus peores momentos. Empezaron con el famoso que Amanda escribió en 2013 a Drake: "Quiero que @drake asesine mi vagina".

Cuando le recordaron estas palabras la intérprete fue muy sincera y dijo: "Estaba siendo honesta. Cuando dije, ‘asesina mi vagina'. Fue en serio, pero también estaba tomando drogas, así que fue mi manera de decirle, ‘Hombre, hagámoslo'. Pero estaba drogada, intententé ser divertida", aclara Bynes. "¡Él es muy sexy! ¿Qué significa? Significa, ¡Có**me, Drake!".

Por último, abordaron el tema de Blanc Chyna cuando supuestamente le copio el look: "¡Yo le robé su look!", afirma. "Me hice un piercing microdermal porque ella los tenía. Me pareció que lucían muy sexy en ella. Nunca dije que ella había robado mi look. Soy su fan, es adorable".