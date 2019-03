Amanda Bynes anuncia supuestamente su compromiso con su novio Matt por las redes sociales

Amanda Bynes ha enloquecido a sus fans y seguidores de las redes sociales al anunciar, supuestamente, su compromiso con su novio Matt después de unos meses de amor. La actriz tiene una cuenta de Twitter verificada que ha dejado en desuso y, al parecer, ha creado otra con otro nombre desde donde ha compartido su intención de darse el 'sí, quiero' con su actual pareja. Aunque aún no es seguro que sea ella la que está detrás de ese perfil en la red social desde el que se ha anunciado su boda. Una serie de tuits dedicados a su chico y llenos de mensajes románticos precedían al anuncio de la boda de Bynes y su chico. "Matt y yo hemos estado saliendo los últimos 8 meses y no podría estar más feliz", escribía junto a unas fotos abrazando a su novio. "Mundo: mi precioso novio Matt & i!", continuaba publicando junto a una nueva imagen junto a su chico. Pero antes de publicar las fotos de Amanda junto a Matt escribió un mensaje en el que alertaba de la amenaza que había sufrido por parte de RadarOnline, de hacer públicas imágenes junto a su novio: "Voy a publicar fotos de mi novio Matt y yo antes de que RadarOnline lo haga! Nadie ganará dinero con mi nombre si puedo ayudarlo!". Poco después, hacía público su compromiso con Matt por medio de un tuit: "No tenemos una fecha oficial de la boda hasta ahora, pero estamos muy enamorados y muy emocionados de compartir el resto de nuestras vidas juntos!", escribía la actriz. A lo que añadió: "¡Prometo amar, acariciar, honrar y obedecer mientras ambos vivamos!". Toda una declaración sentimental en las redes sociales que ha hecho que se plantee si es Amanda realmente la que está detrás del perfil de Twitter.

FYI I will be releasing photos of my fiancé Matt and I before RadarOnline does! Nobody will make money off of my name if I can help it! — ashley banks (@PersianLa27) 13 de febrero de 2017

Matt V & I have been dating for the past 8 months and I couldn't be happier!!! ❤️💘💋 pic.twitter.com/DDgrFpM04g — ashley banks (@PersianLa27) 13 de febrero de 2017

World: my gorgeous fiancé Matt & i! pic.twitter.com/FMRpwfOKAG — ashley banks (@PersianLa27) 13 de febrero de 2017

We do not have an official wedding date as of yet but we are very much in love and very excited to share the rest of our lives together!💍💑 pic.twitter.com/NimfbM6OlT — ashley banks (@PersianLa27) 14 de febrero de 2017

I promise to love, cherish, honor, & obey for as long as we both shall live! Xoxo 💋 pic.twitter.com/IbIoxaqZyY — ashley banks (@PersianLa27) 14 de febrero de 2017