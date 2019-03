Amanda Bynes: “Nada me daría más placer que rajarle la garganta a mi padre”

TMZ publica unas grabaciones de la actriz en las que lo dice

Ya sabemos que Amanda Bynes no pasa por su mejor momento. La joven actriz ha sido pillada de lleno haciendo unas duras confesiones. Y es que no tiene muy buena relación con sus padres, sobre todo desde el momento en el que ellos han pasado a hacerse cargo de las cuentas y el dinero de su hija. Tal es el odio que Amanda ha generado a su figura paterna que no ha dudado en confesar: “Literalmente es la peor persona. Nada me daría más placer que rajarle la garganta”.