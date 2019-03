Amal Alamuddin hace que George Clooney se sienta como un idiota

ASÍ LO HA CONFESADO EL ACTOR

Acaban de celebrar su primer aniversario. El matrimonio formado por George Clooney y Amal Alamuddin lo festejó con una cena en el Sunset Tower Hotel’s Tower Bar de Hollywood, a elección de la abogada, ya que el actor confesó: “Yo iría al mismo restaurante de sushi en el que comido cuatro veces esa misma semana. Y ella me dice: No. Por nuestro aniversario no vamor a ir ahí”. Y es que al parecer, según ha confesado el propio George, Amal le hace sentir a menudo como un idiota…