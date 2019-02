Sabíamos que Amaia Salamanca era conocida pero no pensábamos que tanto…

La actriz británica y exmujer de Johnny Depp, Amber Heard, ha compartido con todos sus seguidores cómo recientemente firmó a una fan una foto de Amaia Salamanca como si fuese ella.

Johnny Depp junto a Amber Heard | Gtres

Amber Heard compartía así, a través de su cuenta de Twitter, la foto que firmó de Amaia como si fuese suya: "Esta no soy yo, pero no te culpo. #AbajoelPhotoshop (No soy la persona de la foto)".