Amaia, Rosalía, Ashley Graham o Emily Ratajkowski, los importantes gestos de las famosas a favor del feminismo

Amaia sin depilar en los Premios Goya 2019 | Gtres

La que fuera ganadora de OT 2017 es una fiel defensora de no depilarse: “¿Sabes qué? No me voy a depilar las piernas porque las mujeres también tenemos pelo. Tengo muchísimo pelo, pero me la suda”, confesó la navarra. Además, ha criticado la sexualización de la mujer y su supuesta obligación de estar “perfecta”.

Rosalía en los Grammy Latinos | EFE

Con su álbum ‘El mal querer’ ha logrado revolucionar el panorama musical nacional e internacional. En sus canciones habla de las relaciones tóxicas, de la violencia machista y su mensaje es un fuerte alegato feminista que está calando hondo en los millenials de su generación.

Dora Postigo junto a su padre, Diego Postigo | Gtres

Ha tenido un claro ejemplo feminista en su casa: su madre, la ya fallecida Bimba Bosé. El 8M del 2018 publicaba las fotos más importantes de las mujeres de su vida, entre ellas se encontraba la de su progenitora, y es que nada mejor que la educación también desde casa para inculcar valores a favor de la igualdad de sexos.

Candice Swanepoel | Gtres

El ‘ángel’ de Victoria’s Secret es una de las muchas famosas que se sumó en su día a la defensa de la lactancia en público y sacó a la luz un primer plano dando de mamar a su hijo. Una imagen que dio la vuelta al mundo y que consiguió millones de ‘likes’, junto a la que escribió: "Muchas mujeres que dan el pecho en público hoy día se sienten avergonzadas o incluso son expulsadas de los espacios públicos solo por alimentar a sus hijos. Me han hecho sentir que debería taparme cuando doy el pecho a mi hijo, pero sin embargo no pasa nada porque haga sesiones de fotos en 'topless' en nombre del arte".

Alicia Keys | Gtres

Es la gran abanderada del movimiento #Nomakeup que defiende la belleza natural y el romper con los cánones que imponen a las mujeres ir siempre perfectas. Un movimiento al que se han sumado muchas famosas que han publicado frecuentemente sus fotos sin maquillar en sus redes sociales.

Ashley Graham | pix11.com

Sus curvas han sido constantemente criticadas, pero ella no ha dudado en defenderlas a capa y espada. No en vano, es una de las modelos del momento, que apuesta por la belleza real: "Alguien me dijo una vez que mis muslos eran una 'ciudad de celulitis'. Pero ahora me doy cuenta de que mis muslos cuentan una historia de triunfo y valentía. No pienso dejar que otros dicten lo que mi cuerpo debería ser solo para su satisfacción, y tampoco vosotros deberíais permitirlo".

Emily Ratajkowski en la fiesta Amazon | Gtres

La actriz es una de las mujeres más sexys del planeta. Le encanta enseñar su cuerpo, algo que quiere normalizar y conseguir que la mujer no sea continuamente sexualizada, como con aquella foto que publicó junto a Kim Kardashian y junto a la que escribió: "Somos más que nuestros cuerpos, pero eso no significa que tengamos que avergonzarnos de ellos o de nuestra sexualidad".

Alyssa Milano | Gtres

Alyssa Milano seguramente no era consciente de la revolución que supondría el hashtag #MeToo que ella promovió usar entre las mujeres de todo el mundo para denunciar el abuso sexual.