Alison Brie y Dave Franco se comprometen después de tres años de relación

Alison Brie y Dave Franco se han comprometido después de tres años y medio de relación. La pareja de actores llevaba saliendo desde 2012, y ha sido ahora cuando han decidido darse el 'sí quiero'. La noticia la ha confirmado el portal E!

Después de que la actriz acudiese al estreno de 'Sleeping With Other People' y posase en al alfombra roja con un enorme anillo en el dedo, los rumores de boda no tardaron en saltar, y el representante de la actriz confirmó la noticia.

La pareja de actores siempre han sido muy discretos con todo lo que concierne a su romance, tanto que en la gala MET posaron por separado, esperemos que ahora que van a darse el 'sí quiero' se muestren más cariñosos.