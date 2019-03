Alicia Vikander y Michael Fassbender hablan por primera vez sobre su historia de amor

Alicia Vikander no conoció a Michael Fassbender en el rodaje de 'The Light Between Oceans', como todo el mundo piensa.

"Nos conocimos en el Festival de Toronto, en la pista de baile de una fiesta que organizaba el certamen", ha declarado el actor durante una entrevista conjunta a Entertainment Tonight. Y añade bromeando: "Yo pensaba que era un buen bailarín hasta que ella empezó a bailar y me demostró lo contrario, entonces me di cuenta de que tenía dos pies izquierdos". También ha reconocido que "la química" entre los dos surgió desde el primer momento que se vieron.

Se conocieron en el año 2014 y su relación ha sido como una montaña rusa, con muchos altibajos. Sin embargo, la pareja de Hollywood ha vivido un amor de película, y no precisamente porque fueran un matrimonio en la gran pantalla, sino porque detrás de cámaras, durante el rodaje del film, aprovechaban para bailar muy acaramelados.

"Por las mañanas bailábamos mucho, la verdad", dijo quien se hizo con el galardón a mejor actriz de reparto por la película 'La chica danesa'. "Pero porque hacía mucho frío", le contestó Fassbender recordando aquellas costas australianas donde rodaron juntos la película y donde se enamoraron.

La primera vez que mostraron su "amor" públicamente fue en la Gala de los Óscar en los que ella se hizo con la estatuilla. Sin embargo, se dieron un beso en la mejilla cuando todos esperábamos un beso profundo en los labios.

"Alicia es una actriz valiente y feroz que no tiene miedo de poner a prueba sus límites para comprobar hasta dónde puede llegar, siempre tiene todo bajo control. Es impresionante", con estas hermosas palabras hablaba el actor alemán de su ya súper reconocida pareja y compañera de profesión.