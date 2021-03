Todos los vestidos de la particular alfombra roja de los Globos de Oro 2021

Han sido muchas las estrellas de Hollywood que no han perdido la oportunidad de lucir sus mejores vestidos en Los Globo de Oro de este atípico 2021. En esta particular red carpet virtual los nominados no han olvidado posar ante las cámaras y compartir con todos sus seguidores sus espectaculares vestidos. Destacamos algunos de ellos como lo que lucía Margot Robbie, Anya Taylor-Joy, Kate Hudson, Kaley Cuoco, Elle Fanning, Lily Collins o Amanda Seyfried que han brillado con luz propia.