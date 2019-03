Alexsandro Palombo denuncia la violencia de género con Miley Cyrus, Kim Kardashian, Madonna y Angelina Jolie

Emma Watson, Gwyneth Paltrow, Madonna, Kristen Stewart, Miley Cyrus, Kendall Jenner y Kim Kardashian se suman a esta buena causa. Ellas protagonizan la campaña contra la violencia de género para el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la mujer que ha realizado el fotógrafo italiano Alexandro Palombo .



Esta vez, el maquillaje y el Photoshop no ha sido utilizado para resaltar la belleza sino la tristeza de un rostro ensangrentado por haber sufrido maltrato por parte de sus parejas.

Estos retratos de gran impacto visual han sido trabajo del artista Alexsandro Palombo, que está acostumbrado a conmocionar a la gente con sus fotografías en las redes sociales, imágenes con conciencia social con las que da voz a las víctimas de la violencia de género.



Ahora Alexsandro, desde su objetivo, ha reabierto el debate en las redes sociales bajo el lema 'Life Can Be a Fairytale, if You Break the Silence (La vida puede ser un cuento de hadas si rompes el silencio). En las fotografías de las famosas que han participado en esta campaña, aparece el hashtag #stopviolenceagainstwomen y la frase:



Esta campaña invita a todas las mujeres que sufren en silencio a que griten y pidan ayuda porque no están solas. Las víctimas deben atreverse a denunciar, ese es el primer paso. Pongámosle freno y plantemosle cara a la violencia de género.



Recordamos que el teléfono de atención contra el maltrato de la mujer en España es el 016 y que no deja trastro en la factura del teléfono.