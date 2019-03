Alessandra Ambrosio, Nikki Reed, Lea Michele o David Beckham deslumbran en las fiestas más glamurosas a lo largo y ancho del universo VIP

DE NUEVA YORK A LOS ÁNGELES PASANDO POR LONDRES Y MADRID

Los acontecimientos no dejan de sucederse en el universo VIP y así hemos podido ver a nuestras celebrities deslumbrar en los saraos más variopintos. Alessandra Ambrosio dejó boquiabierto al personal durante la fiesta de Acria Holiday en Nueva York, mientras Lea Michele y Nikki Reed no quisieron perderse el evento de Women in Entertainment en Los Ángeles. En Londres se entregaron los Premio Military con la presencia del príncipe Carlos de Inglaterra y Camila Parker, y en Madrid Fonsi Nieto celebró su cumpleaños por todo lo alto mientras al mismo tiempo se estrenaba ‘Big Hero 6’.