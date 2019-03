Alec Baldwin habla de su primer episodio con la enfermedad de Lyme

Alec Baldwin ha contado su primer episodio que sufrió por la enfermedad de Lyme, que es producida por la picadura de una garrapata."Pensé que no iba a vivir. Estaba solo en casa, me acababa de divorciar de mi primera esposa. Yo estaba tumbado en la cama sin parar de sudar pensando que iba a morir y esperando que alguien me encontrase pronto", explicó durante una gala benéfica de la fundación Bay Area Lyme, según revela la revista People.

Al parecer, el actor padece esta enfermedad desde el 2011 y la sufre cada verano. "Desde entonces cada verano sufro la enfermedad de Lyme, cada mes de agosto, con síntomas similares a la gripe", añadió Alec. Es una enfermedad producida por la bacteria Borrelia Burgdorferi que transmiten las garrapatas y tiene efectos muy parecidos a la gripe como fatigas o dolencias articulares.

Tras convertirse en una víctima del Lyme, el actor ha comentado que tiene un control sobre sus hijos. "Quiero que mis hijos disfruten montando a caballo o con la bicicleta y no tenga que estar encima diariamente con una lupa para asegurarme de que no tienen garrapatas en sus cuerpos".

Baldwin no es el único que padece esta enfermedad ya que famosos como Bella Hadid, Richard Gere o Thalía, la padecen en la actualidad.