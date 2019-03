Ariel Winter planta cara a las críticas por sus looks: "No soy una puta"

Ariel Winter está harta de que la critiquen. Cada vez que comparte uno de sus sexys estilismos, rápidamente los usuarios se dedican a insultarla, llamándola gorda, stripper o embutida.

La historia vuelve a repetirse de nuevo. Hace unos días la actriz publicaba una foto junto a un grupo de amigos. En ella la intérprete de ‘Modern Family’ llevaba unos shorts y un top de encaje, por lo que rápidamente fue atacada.

Así que Winter ha plantado una vez más cara a sus ‘haters’ para decirle cuatro cositas: “Bastante enfadada porque la gente se centre en el hecho de que llevo shorts, el comentario de que me he embutido en ellos y la idea de que no está bien que yo los lleve. Es verano. Superadlo. No soy una puta por llevar shorts y tops de tirantes. Soy una chica normal”.

Y añade: “Mis shorts me sientan bien y todo lo que hago está bien. Por favor, dejad a las chicas jóvenes en paz. Estamos simplemente viviendo nuestras vidas. Es realmente un problema que tengamos que lidiar con estos comentarios hoy en día. Por favor, dejad de criticar todo lo que todo el mundo hace”.

Un gesto muy aplaudido por sus seguidores, que están muy de acuerdo con el mensaje que Ariel intenta transmitir constantemente: “Cada vez que alguien me hace bullying en las redes sociales me da la oportunidad de recordarme a mí y a mis fans, una vez más, lo importante que es aceptarse a uno mismo”.