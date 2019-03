Adriana Lima reivindica el duro trabajo de las modelos

Últimamente, las modelos ya no nos muestran solo su lado perfecto y divino encima de las pasarelas. Las it girls actuales también quieren que veamos sus imperfecciones y todo el trabajo que hay detrás de sus posados, una profesión que es, en numerosas ocasiones, poco valorado por la sociedad.

La última en unirse al club ha sido el ángel de Victoria’s Secret, Adriana Lima, quien ha compartido una imagen en Instagram en la que aparece con una coleta despeinada y sin maquillaje después de un día de trabajo. Junto a la instantánea, la top ha escrito un texto sincerándose y desvelando algunos detalles de lo duro que es en realidad su trabajo.

"A veces, la gente piensa que el trabajo de modelo es fácil, y no es la verdad. Trabajamos tan duro como cualquier otro", dice Adriana. "Hoy he tenido 10 horas de trabajo en un shooting con un resfriado enorme, sin parar de toser y con un dolor de cabeza horrible. Esto no ha hecho que dejase de hacer lo que me gusta", añade.

Eso sí, Lima deja claro que no se está quejando de su trabajo, simplemente quiere compartir un trocito de sí misma con el resto del mundo. "He acabado, he ido al aeropuerto para volver a ver a mis dos princesas. Mi vuelo se ha retrasado tres horas. He volado desde Nueva York hasta Miami. Me he despertado en casa a las dos de la mañana contenta de estar allí", relata en el post.

Adriana asegura que ha querido compartir la cara de una modelo trabajadora y ha asegurado que no es la única que trabaja tan duro. Esto se corrobora con actos similares que ya hemos podido ver en las redes sociales de Gigi Hadid, Megan Fox o Essena O’Neill, siendo este último un caso que llego a hacerse viral.