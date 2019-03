Las adicciones de Brad Pitt podrían ser otro de los motivos de su divorcio con Angelina Jolie

Cuando todo apuntaba que Brad Pitt sería quien tenía decidido pedir el divorcio a Angelina Jolie por sus continuos ataques de celos, parece que la historia ha dado un giro de 180 grados después de que TMZ asegure que la actriz habría interpuesto dicha demanda por "diferencias irreconciliables". La intérprete podría haber tomado tan radical decisión por culpa de las adicciones del actor al alcohol y la marihuana.

El motivo de la preocupación de Angelina, más que por la salud de Brad, sería que su consumo de drogas "pone en riesgo a sus hijos" y "desata su ira". Además, el propio actor confesó que el motivo de su mudanza a Londres fue para poder superar su adicción: "Me gustaba fumar un poco de hierba de vez en cuando, pero luego me volví un ermitaño. Me estaba convirtiendo en una maldita seta y me aburría. Así que me fui lo más lejos posible, ya no podía más".

Pero el intérprete' no ha sido el único que ha coqueteado con las sustancias ilegales ya que el medio The Sun publicó un vídeo de Jolie, en los años 90, bajo los efectos de las droga y con un aspecto muy desmejorado. La grabación fue filtrada por Franklyn Mayer, camello que le proporcionaba la heroína y cocaína.