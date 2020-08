Adele desvela qué ha sido lo que le ha ayudado a su impactante pérdida de peso

Adele sorprendió hace unos meses con su increíble cambio físico. La intérprete de 'The Rolling in the Deep' fascinaba a sus seguidores con una publicación en Instagram donde se apreciaba su gran pérdida de peso tras su divorcio Simon Konecki. Además, decidió probarse uno de los vestidos que llevaba hace años y el cambio era asombroso.

Estas imágenes provocaron los comentarios de sus seguidores y algunos de ellos veían excesivo e innecesario el gran cambio. Peter Geracimo, el entrenador personal de la cantante, salió en su defensa afirmando que ese cambio había sido gracias al esfuerzo y la dedicación que la cantante había llevado a cabo durante meses de entrenamiento.

Ahora, Adele ha compartido con sus seguidores lo que para ella fue el libro que le cambió la vida. El best seller de Glennon Doyle, 'Untamed'. "Si estás listo, este libro sacudirá tu cerebro y hará que tu alma grite", publicaba la cantante junto a la imagen del libro en Instagram.

Un libro que ha fortalecido a la cantante que ahora se ve capaz de enfrentarse a todo, ¡no hay nada como sentirse así de fuerte!

