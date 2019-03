Adele ha decidido que no dará ningún concierto en los próximos diez años

Parece que la inmensa gira en la que está sumergida Adele está pasando factura a la cantante, y es que según ha publicado The Sun, la artista estaría pensando en hacer un retiro temporal tras terminar con los compromisos que ya tiene firmados.

Una noticia que aunque de momento no ha sido confirmada por la cantante no nos parecería algo descabellado ya que cuando Adele se convirtió en madre ya se tomó un largo descanso de dos años. Pero ahora la cosa va a más, y es que según informa The Sun, podría estar pensado en no ofrecer ningún concierto más en los próximos diez años.

Así que si todavía no has visto a Adele en concierto no esperes más aunque tengas que viajar porque las oportunidades de ver a la artista en directo podría no volver a repetirse hasta dentro de una década.