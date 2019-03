Catherine Zeta-Jones paraliza su agenda de trabajo para estar junto a Michael Douglas

La actriz galesa Catherine Zeta-Jones ha interrumpido su viaje al Reino Unido donde iba a ver este semana algunos partidos de la Ryder Cup de golf para estar junto a su marido, el también actor Michael Douglas, enfermo de cáncer.

Según ha informado el diario Daily Mail, Zeta-Jones, de 40 años, había dicho que se quedaría en Gales los tres días que dura el evento deportivo, pero anoche voló a Nueva York.

Al mismo tiempo, la actriz ha renunciado, según el periódico, a interpretar el papel de Vivien Leigh en la película 'My Week with Marilyn' junto a Kenneth Branagh y Michelle Williams, para no estar mucho tiempo apartada de Douglas, de 66 años.

Tanto Zeta-Jones como Douglas son grandes aficionados al golf y el actor tenía previsto haber viajado con su esposa a Gales, pero tuvo que renunciar debido a las sesiones de quimioterapia que está recibiendo por su cáncer de garganta.

El miércoles, Zeta-Jones dijo en Cardiff que su marido estaba "haciendo progresos" y agregó, emocionada, que "es fuerte y los médicos están muy contentos". La actriz explicó que su esposo estaría en Nueva York pegado al televisor, siguiendo el torneo, que se celebra en el campo de Celtic Manor.